ГД разработала договор о выплатах работнику за использование личной техники

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал проект закона, который устанавливает обязательные выплаты сотрудникам за использование личных гаджетов в своей работе.
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