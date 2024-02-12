Чемоданы собраны. Зеленский готовится к побегу. В стране 404 начинается Майдан

Людмила Лиханова

ЭТА ГНИДА НАМ НУЖНА ЖИВОЙ И В РОССИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СУДА. НО ВРЯД ЛИ ЕГО ОТПУСТЯТ ВЕДЬ БЕЗ КОКСА ОН СДАСТ ВСЕ ЯВКИ И ПАРОЛИ. НО ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО КАКОЙ-НИБУДЬ "ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН 404" ОТ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ ПОМОЖЕТ ЕГО ВЫКРАСТЬ. 😃