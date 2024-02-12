Увольнение Главкома ВСУ Валерия Залужного привело к неожиданным и серьезным последствиям. Президенту Владимиру Зеленскому пришлось столкнуться с самым настоящим "бабьим бунтом", вспыхнувшем на фоне отставки Залужного и повальной мобилизации.
Чемоданы собраны. Зеленский готовится к побегу. В стране 404 начинается Майдан
Комментарии
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Мария Беликова
Повесить его мало!
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
... дальше ближайшего столба эта падаль и его стадо не должны уползтми...
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5 час.
Людмила Лиханова
ЭТА ГНИДА НАМ НУЖНА ЖИВОЙ И В РОССИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СУДА. НО ВРЯД ЛИ ЕГО ОТПУСТЯТ ВЕДЬ БЕЗ КОКСА ОН СДАСТ ВСЕ ЯВКИ И ПАРОЛИ. НО ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО КАКОЙ-НИБУДЬ "ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН 404" ОТ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ ПОМОЖЕТ ЕГО ВЫКРАСТЬ. 😃
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4 час.
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