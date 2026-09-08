Страна и люди
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Страна и люди

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Мужчина погиб при атаке ВСУ на автовокзал в брянской Злынке

Мужчина погиб при атаке ВСУ на автовокзал в брянской Злынке

Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на автовокзал в городе Злынка Брянской области. Об этом вечером 8 сентября сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

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