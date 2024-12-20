Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему Европа не остановится

Почему Европа не остановится

  Все причастные наблюдают не уникальную для мировой истории, но все же нечастую ситуацию, когда перспектива прекращения большой войны и возвращения к мирной жизни вызывает стон и скрежет зубовный на континенте, в центре которого эта война идет.

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