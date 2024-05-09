Новые обвинения в адрес Коломойского*: на Украине олигарха подозревают в организации покушения на убийство Евгения КомароваОлигарху Игорю Коломойскому*, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в мошенничестве и легализации преступно приобретенных активов, было предъявлено новое обвинение в организации заказного убийства.