Новые обвинения в адрес Коломойского*: на Украине олигарха подозревают в организации покушения на убийство Евгения КомароваОлигарху Игорю Коломойскому*, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в мошенничестве и легализации преступно приобретенных активов, было предъявлено новое обвинение в организации заказного убийства.
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