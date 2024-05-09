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Новые обвинения в адрес Коломойского*: на Украине олигарха подозревают в организации покушения на убийство

Новые обвинения в адрес Коломойского*: на Украине олигарха подозревают в организации покушения на убийство

Новые обвинения в адрес Коломойского*: на Украине олигарха подозревают в организации покушения на убийство Евгения КомароваОлигарху Игорю Коломойскому*, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в мошенничестве и легализации преступно приобретенных активов, было предъявлено новое обвинение в организации заказного убийства.

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Комментарии
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Eduard
Подозревают?Всё фальшивка,как и сама властт на Украине!Подозрение не обвинение,подозревать можно кого угодно в чем угодно.Мы подозреваем Зеленского в предательстве и взятничествове!
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16 час.

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