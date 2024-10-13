МО: саперы ВС РФ сделали проходы в минных ограждениях на Купянском направлении

Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск "Запад" проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском участке фронта для дальнейшего продвижения пехоты.
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