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В России люди стали реже гибнуть в ДТП: свежая статистика

В России люди стали реже гибнуть в ДТП: свежая статистика

Как рассказал в интервью агентству ТАСС глава Минтранса РФ Роман Старовойт, за 11 месяцев 2024 года в нашей стране количество погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автотрассах снизилось чуть более чем на 4%.

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