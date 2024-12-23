В России люди стали реже гибнуть в ДТП: свежая статистика

Как рассказал в интервью агентству ТАСС глава Минтранса РФ Роман Старовойт, за 11 месяцев 2024 года в нашей стране количество погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автотрассах снизилось чуть более чем на 4%.