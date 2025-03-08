🧳За 2024 год, по данным статистиков, Омскую область покинули 17,7 тысяч человек. Это рекордно низкая цифра.
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🧳За 2024 год, по данным статистиков, Омскую область покинули 17,7 тысяч человек. Это рекордно низкая цифра.