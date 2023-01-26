РИА Новый день

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В Севастополе незаконно начисляли взносы за капремонт

В Севастополе незаконно начисляли взносы за капремонт

Жительнице Севастополя незаконно начисляли взносы за капремонт. Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, женщина на основании договора социального найма живет в Инкермане в квартире, которая находится в муниципальной собственности.

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