Валерий Гергиев ответил на вопрос о возможном руководстве Большим театром

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев в ответ на вопрос журналистов о возможном назначении гендиректором Большого театра заявил, что в настоящее время продолжает занимать должность худрука Мариинки, сообщает ТАСС.
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