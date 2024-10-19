Второй контингент карабинеров откомандирован для миротворческой миссии в Косово

Второй контингент карабинеров Генерального инспектората карабинеров (ГИК) направлен для участия на основе ротации в международной миротворческой миссии в Косово в рамках Многонациональных миротворческих сил в Косово (KFOR).
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