Михаил II: что случилось с последним русским императором, который царствовал одни сутки

В ночь на 3 (16 по новому стилю) марта 1917 года всероссийский император Николай II, под воздействием революционных событий, отрёкся от престола за себя и за своего больного сына-наследника в пользу младшего брата, Михаила.
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