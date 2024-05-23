Детский сад и школа: крупный образовательный комплекс построят на юге Москвы

На юге Москвы построят крупный образовательный комплекс В районе Бирюлево Западное планируется создать образовательный комплекс на 1550 мест, включающий 1250 мест в школе и 300 мест в детском саду в рамках Адресной инвестиционной программы.
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