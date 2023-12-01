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Тренер "Нэшвилла" Брюнетт о силовом приеме Капризова: хищный поступок

Тренер "Нэшвилла" Брюнетт о силовом приеме Капризова: хищный поступок

Главный тренер "Нэшвилл Предаторз" Эндрю Брюнетт после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата от "Миннесоты" со счетом 1:6 прокомментировал травму своего игрока Александра Каррье, которую ему нанес россиянин Кирилл Капризов, передает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Робби Стэнли.

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