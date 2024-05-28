Маринуца о соглашении об обороне Молдовы с ЕС: "Это не даёт нам зонтик безопасности"

Соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны между Молдовой и Евросоюзом позволит расширить сотрудничество и получить инвестиции для армии, но в нем нет самого главного - того самого пункта 5 о коллективной обороне, который защищает страны НАТО.
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