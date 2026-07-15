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«Гребаный мудак, ты единственный белый в команде, мы проиграли из-за тебя», «Грязный белый кусок дерьма». Диня оскорбляли на почве расизма после поражения Франции от Испании на ЧМ

Защитник сборной Франции Люка Динь подвергся оскорблениям на почве расизма после матча с командой Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 (0:2).

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