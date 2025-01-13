В Path of Exile 2 произошел масштабный взлом аккаунтов, из-за которого пострадали д...

В Path of Exile 2 произошел масштабный взлом аккаунтов, из-за которого пострадали десятки игроковКоманда разработчиков Path of Exile 2 подтвердила недавнюю утечку, в результате которой хакер получил доступ к 66 игровым аккаунтам.
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