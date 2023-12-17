30-летнего мужчину доставили в больницу с тяжелой травмой.В метро Москвы после перепалки знакомых произошла поножовщина, в результате 30-летнего мужчину доставили в больницу с тяжелой травмой, сообщает тг-канал Прокуратура Москвы.
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