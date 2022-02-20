Чалов отметился голевой передачей и помог «Базелю» разгромить «Лозанну»

Футбол , 20 фев, 00:40 0 Федор Чалов отметился первым результативным действием в чемпионате Швейцарии по футболу Российский футболист Федор Чалов отметился первым результативным действием в чемпионате Швейцарии и помог «Базелю» разгромить «Лозанну» Федор Чалов (сидит) (Фото: globallookpress) Футболист ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», отметился первым результативным действием в чемпионате Швейцарии и помог своей команде разгромить «Лозанну» в матче 22-го тура первенства.