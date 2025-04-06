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Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»

Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»

В прошлом Чубайс руководил компанией.фото: kremlin.ruАрбитражный суд Москвы активы Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», топ-менеджером которой ранее был Чубайс.

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Владимир Уфимцев
А самого господина Чуйбайса арестовать - СЛАБО? Вот это был бы сигналище... для всей этой шатии-братии либералов-демократов!..
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