Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»

В прошлом Чубайс руководил компанией.фото: kremlin.ruАрбитражный суд Москвы активы Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», топ-менеджером которой ранее был Чубайс.
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