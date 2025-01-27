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Роналду — о победе «Аль-Насра», где он забил 920-й гол: «Мы не останавливаемся»

Роналду — о победе «Аль-Насра», где он забил 920-й гол: «Мы не останавливаемся»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после матча 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона ис «Аль-Фатехом» (3:1).

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