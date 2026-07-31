Netflix получил иск на 105 млн долларов из-за утери диска с фильмом с Николасом Кейджем

На Netflix подали в суд из-за утери мастер-копии неизданного фильма с Николасом Кейджем. Продюсеры требуют от стриминга 105 млн долларов, так как ситуация лишила проект эксклюзивности и обрушила его рыночную стоимость.
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