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Netflix получил иск на 105 млн долларов из-за утери диска с фильмом с Николасом Кейджем

Netflix получил иск на 105 млн долларов из-за утери диска с фильмом с Николасом Кейджем

На Netflix подали в суд из-за утери мастер-копии неизданного фильма с Николасом Кейджем. Продюсеры требуют от стриминга 105 млн долларов, так как ситуация лишила проект эксклюзивности и обрушила его рыночную стоимость.

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