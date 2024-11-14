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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Valve понимает разработчиков, которые отказались от поддержки Steam Deck из-за анти...

Valve понимает разработчиков, которые отказались от поддержки Steam Deck из-за анти...

Valve понимает разработчиков, которые отказались от поддержки Steam Deck из-за античитаЗа последнее время в ряде популярных мультиплеерных игр с античит-системами, таких как GTA Online и Apex Legends, в целях улучшения защиты была прекращена поддержка Steam Deck.

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