Valve понимает разработчиков, которые отказались от поддержки Steam Deck из-за анти...

Valve понимает разработчиков, которые отказались от поддержки Steam Deck из-за античитаЗа последнее время в ряде популярных мультиплеерных игр с античит-системами, таких как GTA Online и Apex Legends, в целях улучшения защиты была прекращена поддержка Steam Deck.
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