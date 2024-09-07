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В Белгородской области начали испытания системы обнаружения дронов «Ступор»

В Белгородской области начали испытания системы обнаружения дронов «Ступор»

На полях Всероссийского слета операторов боевых БПЛА «Дронница-2024» сообщили важную новость. Официальный представитель компании «Ступор» рассказал в беседе с ТАСС, что в данный момент в зоне проведения СВО и в Белгородской области ведется апробация одноименной системы обнаружения дронов.

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