В Белгородской области начали испытания системы обнаружения дронов «Ступор»

На полях Всероссийского слета операторов боевых БПЛА «Дронница-2024» сообщили важную новость. Официальный представитель компании «Ступор» рассказал в беседе с ТАСС, что в данный момент в зоне проведения СВО и в Белгородской области ведется апробация одноименной системы обнаружения дронов.