Правительство закрыло вопрос об использовании в России пальмового масла

Андрей ЗлобинРедакция Forbes Правительство поставило точку в обсуждении вопроса об использовании в России пальмового масла, отметив, что действующие законы обеспечивают поступление на рынок продукции, безопасной для взрослых и детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии