Житель Дмитриевки за год взломал 5 гаражей

Никифоровский районный суд вынес приговор жителю поселка Дмитриевка по пяти эпизодам кражи. Из материалов дела следует, что в период с мая 2018 года по апрель 2019 года подсудимый незаконно проникал в гаражи.
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