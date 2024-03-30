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Житель Дмитриевки за год взломал 5 гаражей

Житель Дмитриевки за год взломал 5 гаражей

Никифоровский районный суд вынес приговор жителю поселка Дмитриевка по пяти эпизодам кражи. Из материалов дела следует, что в период с мая 2018 года по апрель 2019 года подсудимый незаконно проникал в гаражи.

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