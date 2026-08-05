Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские из Брянска организовали для подростков мастер-класс по катанию на коньках

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские из Брянска организовали для подростков мастер-класс по катанию на коньках

Брянские стражи правопорядка совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Брянской области продолжают проведение мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии