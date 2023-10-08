Кадыров предложил отложить президентские выборы в России

Константин Белимов

Вот тут не стоит этого делать, навыбирали эти выборщики Ельцина и ему подобных, хватит!!!! Я совершенно не фанат Путина но его дела мне по душе, по делам судят, а не по словам, а у нас очень хорошо научились говорильней заниматься и ни каких дел!