Президентские выборы в России необходимо отложить в связи с проведением специальной военной операции либо провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным.
Кадыров предложил отложить президентские выборы в России
Комментарии
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Константин Белимов
Вот тут не стоит этого делать, навыбирали эти выборщики Ельцина и ему подобных, хватит!!!! Я совершенно не фанат Путина но его дела мне по душе, по делам судят, а не по словам, а у нас очень хорошо научились говорильней заниматься и ни каких дел!
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23 час.
Сергей Микульский
Надо вообще выборы президента отменить. Этот цирк уже не радует. Пусть ВВП рулит пока до возраста Байдена дорастет.
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22 час.
ВТ
Врам Тавризов
Референдум - не выборы, а высказывание статистического мнения о том, что выборам не время, а просто трата денег и Путин должен остаться
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21 час.
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