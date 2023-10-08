Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Если ты - мерзость, и дочь твоя - мерзость, о каких-таких "правах" ты вообще имеешь наглость раскрывать рот?"Путин обязан мне...
  • Валерий Каулин
    Действительно, вся проблема в том, что никто во власти, если есть возможность столкнуться с противоположным мнением с..."Путин обязан мне...
  • Elena Dmitrieva
    Но честно написать , что никакой деятельности наглая бабка в регионе не ведет, мог"Путин обязан мне...

Кадыров предложил отложить президентские выборы в России

Кадыров предложил отложить президентские выборы в России

Президентские выборы в России необходимо отложить в связи с проведением специальной военной операции либо провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Белимов
Вот тут не стоит этого делать, навыбирали эти выборщики Ельцина и ему подобных, хватит!!!! Я совершенно не фанат Путина но его дела мне по душе, по делам судят, а не по словам, а у нас очень хорошо научились говорильней заниматься и ни каких дел!
Ответить
23 час.
Сергей Микульский
Надо вообще выборы президента отменить. Этот цирк уже не радует. Пусть ВВП рулит пока до возраста Байдена дорастет.
Ответить
22 час.
ВТ
Врам Тавризов
Референдум - не выборы, а высказывание статистического мнения о том, что выборам не время, а просто трата денег и Путин должен остаться
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх