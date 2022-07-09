Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО в Северной Осетии уничтожили низколетящие беспилотники условного противника

Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО в Северной Осетии уничтожили низколетящие беспилотники условного противника

Всего в стрельбах приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники ЮВО.

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