В Хабаровском крае уничтожили 2,5 тысячи кустов запрещенных растений

В рамках оперативно-профилактической операции "Мак-2023", оперативные сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Хабаровскому району, совместно с коллегами из ПУ УФСБ России по Хабаровскому краю, успешно выявили очаг произрастания дикорастущего наркосодержащего растения.
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