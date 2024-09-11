Основатель инвесткомпании Ikigai Asset Management: «Криптоиндустрия ушла в тихую отставку»

Трэвис Клинг, основатель инвестиционной компании Ikigai Asset Management, отметил, что большая часть криптовалютного сообщества сейчас проявляет меньшую активность и вовлеченность в рынок по сравнению с прошлыми годами.
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