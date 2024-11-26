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Великобритания вводит беспрецедентные, но «безопасные» санкции против теневого флота РФ

Великобритания вводит беспрецедентные, но «безопасные» санкции против теневого флота РФ

Новый санкционный закон считается крупнейшим британским пакетом ограничений. На него возложена надежда по замедлению экспорта российского сырья и обездвижения крупного нефтеналивного флота России, что до сих пор успешно поставляет заказчикам миллионы баррелей.

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