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Православная церковь отмечает Рождество одного из самых почитаемых христианских святых

Православная церковь отмечает Рождество одного из самых почитаемых христианских святых

Православная церковь отмечает Рождество одного из самых почитаемых христианских святыхСегодня, 7 июля, православные христиане отмечают день Рождества Иоанна Предтечи — это один из великих православных праздников.

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