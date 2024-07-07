Православная церковь отмечает Рождество одного из самых почитаемых христианских святых

Православная церковь отмечает Рождество одного из самых почитаемых христианских святыхСегодня, 7 июля, православные христиане отмечают день Рождества Иоанна Предтечи — это один из великих православных праздников.
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