Не только Германия: Volkswagen рассматривает закрытие заводов в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Недавно концерн Volkswagen обнародовал планы закрытия своих заводов в Германии, а сейчас схожие новости пришли из Поднебесной.
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