Минприроды Забайкалья объяснило порядок сдачи шкур волков охотникам

Охотники в Забайкалье имеют право сдавать шкуры волка районным инспекторам.Минприроды региона сообщило, что по постановлению правительства края от 31 августа 2022 года с 1 января 2023 года именно он занимается приемом добытых шкур.
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