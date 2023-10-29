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Минприроды Забайкалья объяснило порядок сдачи шкур волков охотникам

Минприроды Забайкалья объяснило порядок сдачи шкур волков охотникам

Охотники в Забайкалье имеют право сдавать шкуры волка районным инспекторам.Минприроды региона сообщило, что по постановлению правительства края от 31 августа 2022 года с 1 января 2023 года именно он занимается приемом добытых шкур.

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