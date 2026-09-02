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Царьград

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АТОР: Туроператоры устранили сбои рейсов России и Турции

АТОР: Туроператоры устранили сбои рейсов России и Турции

Турецкие авиакомпании отменили рейсы в Россию. АТОР заявляет, что ситуация под контролем, туроператоры обеспечивают альтернативные маршруты и проживание.

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