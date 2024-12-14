Вы за кого. Мистика от Павшего. Павший Дух. Я не сторонник иудейских сказок, и сионизм мне претит, раз на службу поставили они себе добро во зле, понаписав религии свои, где «сатана» помогает злу, раз бог для них лишь зло, придумав персонажи для умов.