В Екатеринбурге на параде прошли дроны, танк Т-90М «Прорыв» и роботы «Уран-6»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые представили в Екатеринбурге более 10 единиц техники на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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