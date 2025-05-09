Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Екатеринбурге на параде прошли дроны, танк Т-90М «Прорыв» и роботы «Уран-6»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые представили в Екатеринбурге более 10 единиц техники на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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