«Русским нельзя!»: в Новой Москве мигранты захватывают общественный транспорт

Юргазета Каждое утро сотни трудовых мигрантов из республик Центральной Азии заполняют автобусные остановки в Новой Москве.
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