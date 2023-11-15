Тарасов о том, что Бузова готовила борщ вместо сна: «Я нормальный русский мужик»Дмитрий Тарасов и Ольга БузоваФутболист Дмитрий Тарасов заявил в соцсетях, что не заставлял свою бывшую жену готовить борщ, хотя сама артистка в недавнем интервью заверила об обратном.