Тарасов о том, что Бузова готовила борщ вместо сна: «Я нормальный русский мужик»Дмитрий Тарасов и Ольга БузоваФутболист Дмитрий Тарасов заявил в соцсетях, что не заставлял свою бывшую жену готовить борщ, хотя сама артистка в недавнем интервью заверила об обратном.
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