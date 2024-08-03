Пешеходный мост через Похвалинский съезд в Нижнем закроют из-за ремонта

Ремонтом подвергнутся важному объекту инфраструктуры – пешеходному мосту через Похвалинский съезд в Нижегородском районе.
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