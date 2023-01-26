Военное обозрение

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Наземные робототехнические комплексы в Спецоперации

Наземные робототехнические комплексы в Спецоперации

Разгрузка РТК "Уран-6" где-то в Донбассе, апрель 2022 г. Фото УНМ ДНР В рамках текущей операции по защите Донбасса российская армия применяет наземные робототехнические комплексы разных типов.

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