Наземные робототехнические комплексы в Спецоперации

Разгрузка РТК "Уран-6" где-то в Донбассе, апрель 2022 г. Фото УНМ ДНР В рамках текущей операции по защите Донбасса российская армия применяет наземные робототехнические комплексы разных типов.
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