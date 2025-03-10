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Строительство четвертого дома на месте трамвайного депо одобрили в Барнауле

Строительство четвертого дома на месте трамвайного депо одобрили в Барнауле

Сдача первого дома в квартале запланирована на 2025 год Жилой квартал на ул. Анатолия (на месте трамвайного депо) скоро прирастет новыми зданиями: проект четвертого дома получил положительное заключение стройэкспертизы.

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