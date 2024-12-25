Санду хочет на СВО: кто победит в противостоянии армий Молдавии и Приднестровья Евгения КомароваПо версии Российской службы внешней разведки (СВР), Майя Санду «хочет на СВО» — так характеризуются план военной операции в Приднестровье, якобы подготавливаемый президентом Молдавии.