Санду хочет на СВО: кто победит в противостоянии армий Молдавии и Приднестровья Евгения КомароваПо версии Российской службы внешней разведки (СВР), Майя Санду «хочет на СВО» — так характеризуются план военной операции в Приднестровье, якобы подготавливаемый президентом Молдавии.
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