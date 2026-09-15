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Спорт Уик-Энд

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Бразильский защитник заранее решил организовать себе отпуск: грубо сфолил, толкнул арбитра? Как будто напрашивался - Радимов так и считает

Бразильский защитник заранее решил организовать себе отпуск: грубо сфолил, толкнул арбитра? Как будто напрашивался - Радимов так и считает

В минувшем туре все преследователи «Краснодара» воспользовались осечкой лидера, неожиданно сыгравшего вничью с «Акроном» (1:1), и набрали по три очка.

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