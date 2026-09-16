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Антифашист

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На Украине погиб британский военный. Официально — в ДТП

На Украине погиб британский военный. Официально — в ДТП

Министерство обороны Великобритании сообщило о смерти своего военнослужащего на Украине, утверждая, что он погиб в дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

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