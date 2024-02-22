Орбан: в Европе никто не верит в победу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины, а достижению мира в этой стране могут способствовать политические перемены, которые произойдут в результате выборов в Европарламент и президентских выборов в США.
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