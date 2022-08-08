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Слуцкий о 10-м месте «Рубина» в Первой лиге: «Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав. Не получается гипердоминировать»

Леонид Слуцкий высказался о неудачном начале сезона «Рубина» в Первой лиге. Казанский клуб в 4-м туре на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» (2:2).

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