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Мода и Шоу-бизнес

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Оксана Самойлова снялась обнаженной

Оксана Самойлова снялась обнаженной

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась полностью обнаженной. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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