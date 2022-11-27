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Рафф из «Нью-Джерси» – 5-й тренер в истории НХЛ с 800 победами. Кубка в этом клубе нет только у него

Линди Рафф из «Нью-Джерси» – 5-й тренер в истории НХЛ, одержавший 800 побед. Сегодня «Девилс» обыграли «Вашингтон» (5:1) в очередном матче регулярного чемпионата.

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